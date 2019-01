Mirkko Moisar: kolm venda ühe õhtu jooksul ära lüüa on jõhker

Moisar ei tee kunagi plaane, mida võidurahaga peale hakata. „Raha on kindlasti äge asi, aga ma teen seal kaasa ikkagi reaalselt sellepärast, et kolm venda ühe õhtu jooksul ära lüüa. Siin on puhtalt sportlik huvi ja kirg. Ma elangi selle nimel, et iseennast proovile panna. Kolm venda ühel õhtul ära kõmmutada – jõhker,“ sõnas Moisar.

Ta võttis väljakutse turniiril osaleda kohe vastu. Trenn juba käib. „Käin jooksmas ja poksin. Teen 10 trenni nädalas,“ räägib Moisar.

Balti- ja Põhjamaade osalejatega kaheksa mehe turniiri peaauhind on 10 000 eurot. Kaheksa mehe turniiri eripära on see, et finalistid peavad õhtu jooksul võitlusringi minema kolm korda. The League’i korraldab tai poksi maailmameister Kevin Renno.