Mirkko Moisar eelseisvast lahingust: sulle on antud üheksa minutit, mine ja hävita!

Eesti tihedaima võitlusgraafikuga ning kohaliku maastiku eripäraseim võitlussportlane Mirkko Moisar on võiduka superlahingu Kaupo Arroga selja taha jätnud ning ootab, mil saab ringi astuda 18. mail Tondiraba jäähallis toimuval suursugusel Number One Fight Show'l.

Moisar oli ringis alles 22. aprillil, kui alistas paljude ekspertide üllatuseks profipoksiringis kaheksaraundilises tasavägises lahingus Kaupo Arro. Üllatus oli see puhtalt seetõttu, et Moisar on ikkagi peamiselt tuntud kui tai- ja kikkpoksija, mitte profipoksija nagu Arro. Kuid Moisar sai kinnitust, et võib taset ka poksiringis näidata.

"Alguses läksin lihtsalt laupäeva õhtut nautima, aga tagantjärele sain kinnitust, et olen võimeline hästi poksima, kui sellele korralikult õigete taustajõududega keskendun," tunnistab Moisar.

Juba Arro matši ajal oli teada, et Moisari järgmine lahing leiab aset päevad vähem kui kuu aja pärast ning mitte enam profipoksi, vaid kikkpoksi reeglite järgi. Olgugi, et kuu pikkune vahe on võitlusspordis üpris lühike, võiks Moisar sisuliselt juba täna taas ringi astuda - vorm on lihtsalt nii hea.

"Ladusin korraliku füüsilise põhja ette juba veebruaris - märtsis, kui viibisin 40 päeva Tais laagris. Viimane matš Kaupo Arroga näitas, et vorm on tipptasemel. Põhi on all, nüüd tegelen selle hoidmisega," räägib pidevalt treeniv Moisar.