Miks käivad Eesti võitlussportlased Tai treeninglaagrites?

Võitlussportlaste jaoks on Tai üks kõige ihaldusväärsemaid treeningpaiku. Miks see nii on ja mida taipoksi treeninglaagrites täpsemalt tehakse?

Viimastel aastatel on taipoks Eestis märkimisväärselt populaarsemaks saanud. Paljud Eesti sportlased käivad Tais treeninglaagrites, et oma oskusi ja tulemusi veelgi paremaks muuta. „Kui on soov just taipoksiga tegeleda, pakub Tai selleks parimaid võimalusi,” ütleb Spordiklubi Imperial juht ja treener Nils Joonas Põldme. „Tegemist on kohalike rahvusspordiga ja teadaolevalt ei ole taipoks kusagil mujal maailmas nii kõrgel tasemel. Suur eelis on treenerite rohkus. Kui Eestis tegeleb grupiga üldjuhul üks kuni kaks treenerit, siis Tai suuremates spordiklubides on tavaline, et treenereid on korraga kuus kuni kümme,” selgitab ta, lisades, et ka kohalik kliima teeb treenimise eriliseks. „Kui jahedamas Eestis läheb palju aega ja energiat soojendusele, siis seal saab keha kiiresti treeninguks valmis. Ka kohapealne elu on justkui vabam ja lihtsam ning see loob treenimiseks positiivse keskkonna.”

Üks Eesti tuntumaid ja edukamaid võitlussportlasi Mirkko Moisar kinnitab, et Taimaal treenimise plussid on soe kliima ja ala kõrge tase. „Sealt on alguse saanud võitlussport muay thai, kohalikus keeles nak muay nimeline spordiala. Päikeselises paigas on ka värske ja ainulaadne toidukultuur, millele peab kindlasti tänu avaldama.”

Eriline paik

Mirkko käis Tais esimest korda treenimas juba kümme aastat tagasi. „Viimased 5–6 aastat olengi talvisel ajal just sinna läinud, kuna Eestis ei taastu keha külma ilma tõttu nii efektiivselt ja treeningud võivad selle tõttu kannatada. Seal aga püsib energiatase kauem. Esimest korda jõudsin Taisse tänu vanema sõbra soovitusele. Kuna päevad on seal pikad, saab ka kohaliku eluga tutvuda, kuid kindlasti soovitan oma režiimis püsida, kui on soov treeningutes jätkusuutlik olla.”

Nils Joonas jõudis hiljuti esimest korda Taisse treenima. „Olin varasemalt seal küll käinud, aga mitte treenimas. Taipoksi ja kikkpoksiga olen tegelenud enam kui seitse aastat ning see oligi minu esimene korralik treeninglaager välismaal,” sõnab ta.

Mida treeninglaagrites tehakse?

„Trenni tehakse laagris kaks korda päevas. Mõlemal korral käime jooksmas ja õpime Tai tehnikat,” räägib Mirkko. „Laagris saavad osaleda kõik, kes soovivad, ning üks trenn kestab keskmiselt kaks tundi. Tulenevalt sportlase tasemest lisatakse selle juurde ka mõni kilomeeter jooksu.”

Nils Joonas sõnab, et hiljutises laagris oli tema eesmärk täielikult vaid treenimisele keskenduda. „Treeninglaager sõltub suuresti spordiklubist ja ka piirkonnast, kus treenitakse. Mina treenisin Phuketi saarel kokku kolm nädalat. Esimesel nädalal tegin treeninguid iseseisvalt, võttes eesmärgiks kohaliku kliimaga harjuda ja mõni lisakilo maha võtta, et ülejäänud treeninglaager oleks võimalikult efektiivne. Teisel nädalal treenisin AKA Thailandi ning kolmandal Tiger Muay Thai spordiklubis. Mõlema puhul on tegemist väga suurte spordiklubidega, kus lisaks taipoksile saab harrastada ka teistsuguseid võitlusspordi stiile ja teha erinevaid rühmatreeninguid,” ütleb Nils Joonas, lisades, et nendes klubides treenides varasemat taipoksi tausta olema ei pea.

