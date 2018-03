Megamatš Mayweather vs McGregor tulekul? Mayweather lubas alustada MMA treeningutega

2017. aastal oli spordimaailmas üheks tähelepanuväärsemaks sündmuseks Floyd Mayweather juuniori ja Conor McGregori poksimatš. Nüüd teatas Mayweather, et ta alustab MMA treeningutega. Tõenäoliselt tähendab see seda, et peagi hakkavad ringi liikuma jutud Mayweatheri ja McGregori kohtumisest vabavõitlusringis.

MMA-täht Tyron Woodley on juba varasemalt sõnanud, et ta on valmis Mayweatherit treenima. Nüüd teatas 41-aastane Mayweather, et ta on antud pakkumise vastu võtnud.

“Alustan peagi. Oleme sellest paaril korral rääkinud. Peagi alustame ühiste treeningutega,“ teatas Mayweather väljaandele TMZ.

Mayweather ei avaldanud, millal võiks toimuda tema esimene matš, kuid lisas, et tõenäoliselt kulub tal uudse olukorraga harjumiseks 6 kuni 12 kuud. “Tahame olla kindlad, et teeme kõike õigesti,“ teatas Mayweather. “Kui võtta lihtsalt poksimine, siis minu tase kümnepunktiskaalal on 100. Ringis on mul all justkui neli jalga. Siiski on paar asja, mida ma pean järele aitama ja parandama.“

Mayweatheri ja McGregori poksimatš lõppes mullu augustis kümnendas raundis, kui Mayweather teenis võidu tehnilise nokaudiga.