McGregori tiitlit jahtiva võitmatu venelase vastane vahetus taas

Võitlusõhtu UFC 223 peamatšis läheb Venemaa vabavõitlusäss Khabib Nurmagomedov vastamisi Al Iaquinataga. Tegemist on juba kolmanda vastasega, kes selleks võitlusõhtuks Nurmagomedovi vastu välja toodud.

Esmalt pidi Nurmagomedov kohtuma Tony Fergusoniga, kuid viimane vigastas end meediaüritusel. Seejärel pidi Venemaa ässa vastaseks tulema Max Holloway, kuid viimane ei suutnud õigeks ajaks õigesse kaalu saada.

Nüüd andis UFC teada, et Conor McGregorilt ära võetud kergkaalu tiitli peale heitevad laupäeva õhtul Nurmagomedov ja Iaquinta.

UFC sarja boss Dana White teatas, et kui Nurmagomedov tõuseb võidu korral kergkaalu tšempioniks, siis Iaquinta võidu korral on asjad veel lahtised. “Kui ta võidab, siis mõtleme midagi välja,“ teatas White.

29-aastane Nurmagomedov on profina pidanud 25 matši ning need kõik ka võitnud. 30-aastane Iaquinta on saanud kirja 13 võitu, kolm kaotust ja ühe viigi. UFC-s on ta võitnud viis matši järjest.