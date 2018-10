McGregori kaotus tähendas UFC-le valusat hoopi. Nurmagomedov aitas seda pehmendada

Vabavõitlussari UFC on maailmas ikka ratsutanud ühe staari seljas. Enne oli selleks ameeriklanna Ronda Rousey. Kui tema pärast kaht järjestikust kaotust tipptasemelt taandus, kerkis säravalt esile Conor McGregor. Vahepeal oli McGregor koguni kaks aastat alast eemal, mis avaldas kindlasti ka majanduslikku mõju. Laupäeval naasis suurim publikumagnet ringi. Kuna talle tuli vastu ainult võite tunnistanud Khabib Nurmagomedov, kelles on samuti staariainest, oli juba ette selge, et ees seisab ajaloo suurim matš.

UFC majanduslikku edu silmas pidades oli McGregori kaotus valus hoop, kuid meeleheitliku märatsemisega aitas Venemaa äss Nurmagomedov rahasummad tulevikus jälle õiges suunas voolama panna.