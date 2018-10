McGregor vs. Nurmagomedov. Tätoveeritud ja ülikonnas pätt Iirimaalt vs. dressides ja õlakotiga pätt Venemaalt

Enne 6. oktoobril toimunud UFC kergkaalu tiitlimatši oli tavaks rääkida, et ala suurim staar Conor McGregor on küll kõva spordimees, kuid ühtlasi paras ülbik ja pealegi korralik kaabakas. Khabib Nurmagomedovi kohta mainiti ikka, et tegemist on eelkõige tõsise sportlasega. Praeguseks on see illusioon purunenud ja nad pannakse julgelt ühte patta: ühesugused pätid mõlemad.

McGregori staatus oli juba varem laialt teada. Üks asi on kasutada ebatsensuurseid väljendeid ja igal võimalikul juhul karjuda, teine asi on lävida pidevalt kuritegeliku seltskonnaga. Iirlane on mitut puhku jäänud kaamerasilma ette kurikuulsa Kinahani kartelli liikmetega, kes on seotud mõrvade ja narkootikumide müügiga.