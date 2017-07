McGregor võib juba sel aastal võidelda Venemaal

UFC tšempion Conor McGregori järgmiseks vastaseks on Floyd Mayweather, kellega iirlane kohtub augustis. Kuid poksija avalikustas, kellega ta sooviks võidelda peale ameeriklasega kohtumist.

McGregor tahab nimelt kaitsta oma kergekaalu tiitlit Khabib Nurmagomedovi vastu, kes on aga siiani püsinud võitmatuna. Asukoha suhtes on iirlasel ka omad nõudmised. Nimelt tahakski ta matši pidada vastase kodumaal, Venemaal. Siiani pole teada, millal kahe mehe kohtumine toimub, kuid McGregor on täiesti kindel, et tahab just venelasega võistelda.

Nurmagomedov pidi võitlema Tony Fergusoni vastu eelmisel kuul, kuid jättis matši ära päev enne toimumist.

McGregor võitis kergekaalu tiitli eelmise aasta novembris New Yorgis kui nokauteeris Eddie Alvareze.