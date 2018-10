McGregor teenis vaatamata kaotusele rohkem, Nurmagomedovile ei makstud üldse raha välja

Madis Kalvet reporter RUS

Conor McGregor teenib vaatamata kaotusele kokku umbes 50 miljonit eurot. Foto: John Locher, AP/Scanpix

Nagu võitlusspordis tavaks, siis matšiga teenitavad preemiad on paigas juba enne duelli toimumist. Kui Conor McGregor andis enne UFC229 peamatši teada, et koos kõikide boonustega teenib ta kokku 50 miljonit USA dollarit, siis nüüd on avaldatud ka täpsemaid arve.