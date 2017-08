McGregor: kergemad kindad tähendavad Mayweatherile kiiret lõppu

MMA staar Conor McGregor peab Floyd Mayweatheri poolt pakutud võimalust poksida 26. augustil Las Vegases kergemate kinnastega suureks võiduks, sest see suurendab oluliselt tema šanssi matš nokaudiga lõpetada.

Sajandi sõumatši üle järelvalvet pidav Nevada State Athletic Commission kinnitas Mayweatheri pakutud reegli sel kolmapäeval. Seega võetaksegi kätte tavaliste kümneuntsiste (283 g) kinnaste asemel kätte kaheksauntsised (226 g) käevarjud.

"See oli minu jaoks hea asi. Olen sellega väga rahul," ütles McGregor reporteritele telefonikonverentsil, vahendab Reuters.

"Usun, et nüüd kui kindad on kaheksauntsised, ei tule ta enam tervena teisest ringistki välja."

"Osa minust tahab justkui näidata oma oskusi ja ta niimoodi lahti monteerida, kuid ma ei usu, et ta esimese kahe raundiga mu löögid vastu suudab võtta. Olen valmis minema 12-raundilisse sõtta ning samas ka 10 sekundiga asja ära otsustama."

Mayweather on enamus oma 49 profikarjääri võidust teeninud kaheksauntsiste kinnastega võideldes. Samas on selge, et niigi autsaideri rollis olev iirlane McGregor oleks raskemate kinnastega veelgi suurem peksupoiss.