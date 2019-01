Mayweatherile selgelt alla jäänud Jaapani kikkpoksija vastas McGregori väljakutsele

Conor McGregor avaldas hiljuti sotsiaalmeedias, et sooviks samuti kohtuda Nasukawaga. "Soovin minna Tokyosse ja võidelda Tenshin Nasukawaga MMA näidismatšis. Palun väga, et see toimuks enne suve."

Nasukawa vastas omakorda, et on McGregori pakkumisest vägagi huvitatud. "Lugupeetud härra McGregor! Aitäh, et mäletate minu nime," sõnas jaapanlane. "Mul on au, et te üldse kaaluksite minuga võitlemist. 58 kg kaalulimiit ning kikkpoksi reeglid on minu tingimused, et saaksime ringis kohtuda."

Nasukawa on oma kikkpoksi karjääri jooksul pidanud 28 kohtumist, millest kõik on ta ka võitnud. Nendest 22 on tulnud nokaudiga. Lisaks on jaapanlane pidanud neli MMA matši, mis on samuti kõik võidukalt lõppenud.

30-aastane iirlane on pidanud karjääri jooksul 25 MMA matši, millest on ta võitnud 21. Ta on pidanud ka ühe poksimatsi, kohtudes Floyd Mayweatheriga, kellele ta alla jäi.