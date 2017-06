Mayweather vs McGregor toimub augustis!

Mayweather kinnitas, et kohtumine toimub oma Twiiter kontol. Matš toimub tavaliste poksimisreeglite järgi mis sest, et McGregor pole kunagi poksinud ei amatööri kui professionaalsel levelil.

Matš toimub kaks aasta peale seda, kui Mayweather võitis 49 kohtumist järjest ja otsustas minna pensionile. Nüüd on mees aga tegemas ühe oma tuliseima vastase vastu tagasitulekut.

McGregor on alustanud juba vastaste mõnitamisega Twitteris, kus vihjas naljapildiga Mayweatheri "kõrgele" eale (poksija on 40-aastane).

THE FIGHT IS ON. pic.twitter.com/KhW0u3jRft