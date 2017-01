Vabavõitlussari UFC üritab ühte ringi meelitada karjääri lõpetanud poksijat Floyd Mayweatherit ja iirlasest vabavõitlejat Conor McGregorit, pakkudes mõlemale mehele 25 miljonit dollarit.

Karjääri jooksul ühe matši eest 100 miljonit teeninud Mayweather saatis UFC presidendi Dana White'i pikalt. "Sa oled kuradima koomik!" ütles ameeriklane TMZ vahendusel.

"Vaata seda kella, mille ma just ostsin. Kas sa tead, palju see maksis? Vaata järgi!"

Mayweather on varasemalt White'ile teatanud, et peaks sellest kohtumisest oluliselt rohkem teenima kui McGregor, sest just tema oleks sellise ürituse tõmbenumber.

"Arvad, et sina oled täht? Kuidas nii? Oma viimases suures matšis (Paquiao vastu) jätsid sa kõigile suhu nii halva maitse, et keegi ei taha sind enam näha," ütles White.

Mayweatheri ja McGregori matši toimumist peetakse võitlusringkondades siiski äärmiselt ebatõenäoliseks.