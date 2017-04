Markko Moisar läheb 3000-pealise võitluspubliku ees revanši otsima!

Eesti üks paremaid võitlejaid Markko Moisar asub 5. mail Tondiraba jäähallis toimuval Eesti suurimal võitlusspordiüritusel Number One Fight Show kavandama karmi revanši.

Number One Fight Show seitsmes seeriaüritust tõotab taaskord vaatama tulla täismaja publikut - nii on see olnud kõik viimased korrad, mil Tondiraba jäähalli on suursuguseid lahinguid vaatama tulnud 3000 kuni 3500 inimest.

Markko Moisar on mõnda aega ringist eemal olnud, kuid tegelenud taustal tugeva ettevalmistusega. Aega on veedetud nii Tai treeniglaagrites kui Hollandis, kuhu võitleja sel nädalal tippvormi lihvima sõitis.

Moisari vastaseks on 5. mail valgevenelane Murat Azerbiev - mees, kes purustas järjekorras kolmandal Number One Fight Show'l tema otsaesise, röövides sellega ka võidu.

Nüüd, mil meeste kohtumisest on möödunud mitu aastat ning haavad ammu paranenud, asub Moisar revanši püüdma.

24-aastane Moisar astub ringis püüdma oma karjääri 40. võitu 54 matšist. Tema valgevenelasest vastasel on kirjas 6 võitu ja 4 kaotust.

Number One Fight Show seitsmes üritus leiab aset 5. mail Tondiraba jäähallis.