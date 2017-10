Maksim Vorovski teeb laupäeval GLORY-sarja debüüdi: see on minu jaoks lihtsalt üks matš teiste seas

Eesti parimaks kikkpoksijaks peetav Maksim Vorovski astub laupäeval üles selle ala absoluutses tippsarjas GLORY.

Glory 47 Superfight Series nimeline üritus toimub Prantsusmaal Lyonis. Vorovski (27 võitu, 16 KO, 3 kaotust)) vastaseks on prantslane Yassine Ahaggan (27 võitu, 19 KO, 6 kaotust). Matši kaalukategooriaks on keskkaal (-85 kg). Mõlema jaoks on tegu Glory sarja debüüdiga.

"Ma ei tea vastasest palju, sest puudub värske video. Aga tean, et ta võistleb kõrgel tasemel Enfusion sarjas. Ta on agressiivne vastane, kellele meeldib palju lüüa. On selge, et Glorys võistlevad vaid maailma parimad kikkpoksijad," ütles Vorovski Delfile ja Eesti Päevalehele.

Oma laupäevasest taktikast ta palju ei avaldanud: "Minu taktika on alati sama - hoida head kaitset, astuda sisse ja toetuda oma löökidele lõpuni välja."

Mehed tulevad ringi õhtu esimeses osas, mis algab Eesti aja järgi kell 20. "See on minu jaoks lihtsalt üks järjekordne matš. Olen sel tasemel juba viimased viis aastat võidelnud. Soovin väga tuua võidu isamaale Eestisse ja panna meie riigi maailma kikkpoksi kaardile! Suured tänud kõigile, kes mind toetavad. Vaadake matši UFC PASS'iga!" lisas Vorovski.

Kogu võitluskaart

Pärast Gloryt näeb Vorovskit võitlemas juba 18. novembril Tondiraba jäähallis toimuva Number One Fight Show peamatšis, kus tema vastaseks tuleb Ertugrul Bayrak Türgist.