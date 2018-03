Maailma kõige ohtlikum naine paneb lõplikult pillid kotti

Omal ajal naiste seas MMA-ringis võimutsenud sulgkaalu äss Ronda Rousey ei ole nüüdseks oma võimeid näidanud juba alates 2016. aastast. Toona maailma kõige ohtlikumaks naiseks ristitud Rousey andis nüüd mõista, et ta ongi vabavõitlejana oma võitlused ära võidelnud.

2008. aasta Pekingi olümpiamängudel judos pronksmedali võitnud Rousey oli käimasoleva kümnendi esimeses pooles MMA-s kõige suuremaks staariks. 2015. aastal kaotas ta ootamatult Holly Holmile ning 2016. aastal jäi ta oma tagasitulekumatšis kõigest 48 sekundiga alla Amanda Nunesile.

31-aastane Rousey rääkis nüüd Elleni jutusaates, et tõenäoliselt on vabavõitluse vallas tema karjäär läbi. “Ma ei tea, kas naasen ringi. Siiski on minu ringi naasmine sama tõenäoline nagu minu osalemine 2020. aasta olümpiamängudel,“ teatas Rousey, kes on viimasel ajal üles astunud profimaadluses. “Tegelen asjadega, mida ma naudin. Profimaadlus on praegu üks nendest asjadest.“