Leedukas Jan Naus Moisarist: alistamatuid võitlejaid ei eksisteeri

24-aastane Naus töötab treenerina. Ta on võitnud amatööride K-1 EM-i ja mitmeid kordi osalenud King of Kingsil. Seal sai ta jagu ka teisest leedukast Gervest. Eestlastest on Naus vastamisi läinud Ott Remmeri ja Andi Uustaluga ja kunagi pole kerge olnud.

Kuidas teist võitleja sai?

6-aastaselt. Ema tahtis, et ma tegeleks spordiga ja valisin džuudo. Kolm aastat pidasin vastu. Teismelisena proovisin poksi, aga soovisin suurema kontaktiga sporti ja avastasin maailma parima klubi maailmas: Sparta.

Miks te kikkpoksist loobunud pole?

Mulle meeldib kikkpoksis kõik: võistlusteks valmistumine, võistlemine ja eriti tunne, kui kohtunik tõstab minu käe.

Mäletate esimest matši?

Džuudos ei mäleta. Poksis lõppes viigiga. Esimese kikkpoksimatši võitsin. Ajasin end vihaseks, sest tahtsin võita iga hinna eest.

Keda peate suurimaks vastaseks The League’il?

Kõik on võrdsed. Ma ei karda kedagi. Ma ei lähe kunagi kaotama. Ma tean, mida väärt olen ja sellest mulle piisab. Ma arvan, et tugev turniir tuleb ja loodan, et kohtunikud on ausad. (Naerab.)

Mida Mirkko Moisarist teate?

Väga kogenud. Tugev võitleja. Iseloomuga võitleja. Aga kõik inimesed on alistatavad.

Kuidas valmistute?

Nagu ikka. Treener Andrius Sipaila piinab mind füüsilise trenniga kaks korda päevas. Psühholoogilise poole eest hoolitsen ise ja see tuleb ka ajaga üha kergemalt. Lõdvestun massaaži ja saunaga. Tuleb positiivne olla ja negatiivsed mõtted peast heita. Alati tuleb valvel olla.

Kes on teie kõigi aegade lemmikvõitleja?

Lemmikut pole. Häid on palju. Tšingiz Allazov meeldib. Cedric Doumbe ja Israel Adesanya.