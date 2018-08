Läbi aegade kõige võimsam UFC-matš: kas Nurmagomedov on tõesti McGregori vastu favoriit ja lõpetab tema karjääri?

Ekspertide hinnangul on mõlemal mehel selles duellis selged eelised. McGregorit peetakse MMA-ajaloo parimaks püstivõitlejaks ja tema löök on uskumatult tugev. Nurmagomedovi eeliseks on aga selgelt maasvõitlus.

“Minu arvamuse kohaselt on Conor McGregor UFC ajaloo parim püstivõitleja,“ teatas USA kickpoksi akadeemia peatreener Niall McGrath viimases Eurobashi podcastis. “Ta läheneb vastasele nagu teadlane. Ta oskab vastast suurepäraselt lugeda. Ta teeb just õigel ajal peteka ning püüab vastase lõksu. Niimoodi ta konkurendid magama panebki. Olen kõigeks valmis, kuid ta on suurepärane võitleja.“

Ka Nurmagomedovi tiimi peatreener Javier Mendez tunnistas, et püstivõitluses on eelis just McGregoril ning ees ootab klassikaline heitlus lööja ja maasvõitleja vahel.

“Suures plaanis on nad mõlemad mõlemas elemendis head. Detailidesse minnes on Nurmagomedov maasvõitluses parem. McGregoril on paremad löögid. See aga ei tähenda, et me ei harjutaks lööke. Lõpuks saab otsustavaks, et kumb allub teise diktaadile,“ teatas Mendez.

Khabib Nurmagomedov



Sünniaeg: 20. september 1988 (29)

Pikkus: 178 cm

Kaal: 70 kg

Matše profina: 26

Võite profina: 26

Võite nokaudiga: 8

Võite vastase alistumisega: 8

Võite kohtunike otsusega: 10

Kaotusi: 0

Conor McGregor



Sünniaeg: 14. juuli 1988 (30)

Pikkus: 175 cm

Kaal: 70 kg

Matše profina: 24

Võite profina: 21

Võite nokaudiga: 18

Võite vastase alistumisega: 1

Võite kohtunike otsusega: 2

Kaotusi: 3

#SendmeLocation A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Jul 26, 2018 at 10:05am PDT





Suck my blood. A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Aug 27, 2018 at 3:59pm PDT