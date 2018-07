Kümme küsimust, kaks meest ja üks ring! Kas võidab Themas või Astur?

Maikel: Badr Hari vs Alistair Overeem, K-1 World GP poolfinaal. Rory MacDonald vs Robbie Lawler 2. Mike Zambidis vs Chahid Oulad El Hadj, kuna see oli kolm raundi kombo kombo vastu ladumine. Andy Ristie vs Giorgio Petrosyan: Petrosyani ära lüüa on väga keeruline, aga Ristie suutis seda. Maxim Vorovski vs Igor Ljapin: Maxim kukkus mitu korda, aga suutis tagasi tulla ja võita.

Hendrik: Kuna olen ise võitleja, siis kuidagi ei jätku energiat kõrvalvaataja rolli sisse elada. Ma pole ka selle spordiala peal üles kasvanud. Eredaima fännimomendina saan hoopis esile tuua Erki Noole olümpiavõidu Sydneys.

Millise võitlejaga oma kaalukategooriast tahaksite võidelda?

Hendrik: Hetkeseisuga Harut Grigorianiga, kuna talle kuulub Glory 77 kg maailmameistritiitel.

Maikel: Tahaks võistelda Glory, King of Kingsi, Kunluni ja Bellatori kikkpoksi 77 kg tšempionitega, kuna tahan olla parim ja võita tiitleid.

Lemmikpoksijad?

Hendrik: Vassõl Lomatšenko on uskumatult tehniline mees ja Gennadi Golovkin on oma suuruse kohta ääretult võimsa löögiga. Neilt on palju õppida. Gennadi on lemmik, olen pikemalt kaasa elanud ja seda ka edaspidi. Eeskujulik mees – kahe jalaga maa peal, tõsine töörügaja, laseb fighter’i endast õiges kohas välja ja ta on tugev, nii vaimselt kui ka füüsiliselt.

Maikel: Vassõl Lomatšenko, kuna tema liikumine on väga hea. Mike Tyson, kuna ta oli nii andekas ja tal oli potentsiaali teha veel suuremaid tegusi. Gennadi Golovkin. Mulle meeldib tema jõulisus ja sa võid teda nii palju lüüa, kui tahad, aga ta tuleb ikka edasi ja töötab oma kombosi.

Kuidas valmistute matšideks?

Hendrik: Siinkohal võin rääkida oma tavapärasest treeningplaanist, kuna ettevalmistus käib nonstop, ka siis, kui fight’i pole silmapiiril. Kava on kombinatsioon tehnilistest, sparringu-, jõu-, plahvatuslikest ja ka mängulistest treeningutest. Mida kaugemal fight, seda suuremad treeningmahud ning viimasel nädalal vaid tehniline ja plahvatuslik töö.

Maikel: Valmistun oma matšideks nagu iga teine võitleja, teen kõvasti trenni, vahel sõidan ka treeninglaagrisse kas Taisse või Hollandisse. Ettevalmistusel teen kikkpoksitrenne, jooksen pikka distantsi, samuti ka plahvatuslikku trenni, kas näiteks jooksen treppe või aja peale spurte. Lisaks teen veel jõutrenne Revalis Kaido Leesmanni all ja klassikalist poksi Jevgeni Ovsjannikovi all.

Millised laulud aitavad enne matši?

Maikel: Mulle meeldib kuulata Eesti laule enne matši.

Hendrik: Laul otseselt ei aita midagi. Aga teinekord on mõni, mis päev-kaks eelnevalt fight’i visualiseerides toob kananaha ihule. Valik on täiesti emotsiooni pealt, sügav bass on alati hea.

Mida hindad Hendriku juures?

Maikel: Hindan, et ta on alati valmis, võtab kõik pakkumised vastu ja teda ära lüüa on väga raske. Isegi kui ta on üleni verine, ei anna ta alla.

Mida hindad Maikeli juures?

Hendrik: Ta näitas varakevadel head sisu, pärast kaotust tegi tugeva võiduka soorituse turniiri raames. Paljud oleksid lasknud end kaotusel murda, tema aga tegi vähem kui kuu aega hiljem vigade paranduse. Võitlejana on mul vastaste vastu sügav austus. Ma tean, mis tee läbi käiakse ja ringi astudes pannakse kõik mängu. Kuid kogu oma austuse juures olen ringis halastamatu, seal on vastane vaid takistus.