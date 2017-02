Juba sel neljapäeval toob Moisar Promotions võitlusspordi fännide ette tagasi kõrgetasemelise Fightland võitlusspordiürituse, kui Keila Tervisekeskuse vallutavad Eesti parimad võitlussportlased, kelle hulgas ka Moisar, Karlson ja Themas.

Hendrik Themas, kohtud leeduka Vaidas Valanciusega. Kuidas oled matšiks valmistunud?

Matšiks olen valmistunud oma tavapärases rütmis, mis tähendab treeninguid niiöelda hobikorras põhitöö kõrvalt, kuid siiski tugevas mahus. Tehniliselt olen jällegi võrreldes viimaste matšidega arenenud. Kui seni olen tuntud oma tugeva ja otsese rünnaku poolest ringis, siis viimastel kuudel oleme treener Ahti Pikkuriga pannud rõhku ka diagonaalsele liikumisele - nurkade võtmisele vastase suhtes, mis loob veelgi paremad võimalused vastast üllatada ja matš seeläbi enneaegselt lõpetada.

Palju tead ja ootad Vaidasest?

Vaidas on kogenud võitleja, pidanud K1, taipoksi ja MMA matše. Videolt näha, et ta on tehniline võitleja ja punktide koguja, kuid minu vastu selline strateegia ei toimi, kavatsen survega ta võitlushimu lõhkuda - teha lööke jalgadesse ja kehasse kuni lõpuks mõne power-löögiga matš vormistada.

Võitled esmakordselt kaalus 77 kg, varasemalt oled üles antud 80-84 kg kategoorias, mis selle otsuse taga oli?

Leian, et kui plaanin pidada järjest kõrgetasemelisemaid matše, siis 77 kg on minu jaoks optimaalne kategooria. Kokku pean kaalu langetama võistlusteks 6 kg. Toitun intermittent fastingu (ing. k. vahelduv paast) põhimõtete järgi, kuid tavapärase pizza ja koolajookide asemel tuleb viimastel nädalatel valida rasva ja valgurikkaid toite, kuna süsivesikud seovad endaga vett. Enamik kaalukaotusest tuleb vee arvelt.

Ütlesid, et treenid põhitöö kõrvalt, mis ametit pead ja kuidas see su treeninguid mõjutab?

Töötan ühe Saksamaa ettevõtete grupi heaks, tegeleme Corporate Finance ja Asset Management valdkondades. Kontoritöö tasakaalustab, mu mõtted ei ole 24/7 poksisaalis, kuid samas see röövib aega, mida saaks kasutada taastumiseks (st massaaž, lõunauinak) või treeninglaagrites käimiseks. Paljud ei leia treeninguteks aega, kuid ka töö ja kõige muu kõrvalt on võimalik 10 treeningut nädalasse mahutada, asi on tahtmises - kes palju teeb see palju jõuab.

2016. aastal tegid eduka läbimurdehooaja. Mida ootad 2017. aastalt?

Eelmisel aastal tõesti pidasin palju edukaid matše ja see süstis mulle palju eneseusku, mis on selles spordis peamine. Teadsin ka varem, et olen tugev võitleja, kuid eelmisel hooaeg sain palju võimalusi, kus seda profimatšides ka tõestada. Olen mõistnud, et kõik vastased on inimesed - kaks kätt ja kaks jalga ning lõug on lõug, plaanin järjest tugevamaid nimesid võites kickpoksi-maailma tipu poole liikuda. Loodan võistelda võimalikult tihti, olen aasta läbi vormis ja valmis ringi astuma.

Oled 27-aastane, kuid suhteliselt vähe matše pidanud, millest see tuleb?

Alustasin kikkpoksiga alles 24 aastaselt kui USAst ülikoolist tulin. Varasemalt tegelesin kümnevõistlusega. Seeläbi oli mul tugev füüsis juba olemas, vaja oli vaid seda skilli ehk oskust arendada. Kolme aastaga olen jõuliselt arenenud ja tunnen, et iga kord ringi astudes olen varasemast parem. Olen ka algusest peale tugevate vastastega matše pidanud ja minu meelest ongi need parimad minu arengule.

Mis on kiire arengu toonud?

Mulle väga meeldib see spordiala ja see on tähtsaim. Ka treeningtingimused ning meeskond Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemias tasemel. Treenin lõbuga, järjekindlalt ja alati aitab, kui silme ees on konkreetne siht - lähiajal siis Fightland.