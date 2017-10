Kikkpoksija Ahti Pikkur lõpetas tervise huvides karjääri. Mis saab King of Kingsi nelja mehe turniirist?

Rohkem kui pool aastat tagasi saadud põsesarnaluu murd lõpetas kaheksa profimatši pidanud kikkpoksija Ahti Pikkuri karjääri.

14. oktoobril Tondiraba jäähallis toimuva King of Kings võitlusgala üks oodatumaid sündmusi pidi olema maailmameistritega vürtsitatud nelja mehe turniir, kus oma sõna oleks sekka öelda olnud ka Eesti võitlejal Pikkuril.

Nädal enne võistlust on aga korraldajad olukorras, kus turniiril kodupubliku soosikut ringis polegi. Delfile teadaolevalt on Pikkurile asendus leitud, kuid kuna dokumendid pole veel vormistatud, ei saa teda ametlikult välja hõigata.

Pikkur pidanuks poolfinaalis kohtuma soomlase Daniel Forsbergiga, kuid lõpetas hoopis karjääri.

"See oli mu elu üks raskemaid otsuseid," tunnistas ta Delfile ja Eesti Päevalehele. "Mul oli tegelikult juba kaheksa kuud tagasi sarnaluu murd. Pidasid kaks oma viimast fighti väga ohtlikus seisus."

” "Paljud võitlejad käivad võistlustel vigastustega. Olen seda isegi teinud." Ahti Pikkur

"Viimane õnnetus juhtus Hollandis, kus vana vigastuse koht sai palju kannatada ja hakkas valutama. Niisiis võtsingi vastu otsuse profisport tervise huvides kõrvale jätta. Võitlejal ei saa enne selliseid võistlusi nagu King of Kings kõhklusi olla - kui pead oma hirmudega võitlema, siis need paratamatult tekivad. Pean tunnistama, et paljud võitlejad käivad tihtipeale võistlustel vigastustega. Olen seda isegi teinud. Alati on midagi katki - see on võitleja elu. Samas on see minu praeguse vigastusega teisest küljest väga ohtlik."

Pikkur lisas, et vigastuse täielikuks välja ravimiseks läheks vaja kulukat operatsiooni. "See maksaks umbes 5000 eurot ning ma ei tea, millal ma selle raha leiaks," sõnas ta.

Pikkuri viimaseks etteasteks ringis jäi 8. septembril Kalevi spordihallis toimunud Fightlandi gala, kus ta sai lisaraundi järel võitu venelasest Aleksander Golovatševist. Mees lõpetab karjääri seitsme võidu ja ühe kaotusega.

King of Kingsi esialgne fightcard (muudatusi pole veel sisse viidud):

Õhtu I osa. Fightbox:

Andra Aho (EST) - Piia Haverinen (FIN) -54 kg, 3x2 min

Pavel Semjonov (EST) - Ilja Slahota (LV) -72,9 kg, 4x3 min, poks

Marat Mirzabalajev (EST) - Rain Karlson (EST) -91 kg, 4x3 min, poks

Marko Šults (EST) - Raimondas Avlasevicius (LT) -71 kg, 3x3 min

Maikel Astur (EST) - Karl Joonatan Kvell (EST) -75 kg, 3x3 min

Andi Uustalu (EST) - Jan Naus (LT) -71 kg, 3x3 min

TV6 TOURNAMENT -85 kg

Ahti Pikkur (EST) - Daniel Forsberg (FIN)

Aleksandr Oleinik (UKR) - Pavel Turuk (BLR)

Superfights:

3. Mirkko Moisar (EST) - Georgios Konstanidis (CYP), -77 kg, 3x3 min

4. Hendrik Themas (EST) - David Mirkowski (POL), -71 kg, 3x3 min

TIITLIMATŠ

Markko Moisar (EST) - Stanislav Renita (MDA), -65 kg, 5x3 min