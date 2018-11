Khabib Nurmagomedov soovib võistelda Floyd Mayweatheriga? "Temaga võitlemine tuleks karjäärile kasuks"

UFC fännid on mitmel korral oodanud Khabib Nurmagomedovi ja ameeriklase Tony Fergusoni vahelist vastasseisu, kuid alati saanud pettumuse osaliseks. Nurmagomedovi ja Fergusoni matš on pidanud toimuma nii 2015. aasta 11. detsembril, 2016. aasta 16. aprillil, 2017. aasta 4. märtsil ja 2018. aasta 7. aprillil, kuid kõikidel juhtudel on matš ära jäänud ühe osapoole trauma tõttu.

Venemaal toimunud pressikonverentsil uuriti Nurmagomedovilt taas tulevikuplaanide kohta. "Pärandi, raha ja konkurentsi mõttes oleks Floyd Mayweatheriga võitlemine huvitavam kui Tony Fergusoniga," sõnas Nurmagomedov.

"Miks on inimesed nõus maksma, et näha Mayweatheri tiitlimatše? Sest ta on võitmatu. Ta pole ühtegi oma senisest 50 kohtumisest kaotanud. Paljud on tema poolt ja paljud on tema vastu. Oleks väga huvitav näha tiitlimatši, kus võitlevad kaks kaotuseta meest. Oleks väga huvitav näha, kumb meist võidaks."

UFC president Dana White on varasemalt teatanud, et kui Mayweather soovib Nurmagomedoviga kohtuda, peab ta esiteks UFC-ga lepingu sõlmima.

Nurmagomedov on hetkel ajutise võistluskeelu all ning 10. detsembril koguneb Nevada spordikomisjon, et otsustada, missugune karistus määrata Khabib Nurmagomedovile ja iiri vabavõitlejale Conor McGregorile.