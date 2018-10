Khabib Nurmagomedov: olen saanud pakkumise WWE-st

Nurmagomedov alistas eelmisel laupäeval UFC kergkaalu tiitlimatšis Conor McGregori neljandas raundis kägistusvõttega, kuid vahetult pärast matši lõppu puhkes suur kaklus - Nurmagomedov ronis üle võrgu ja tungis McGregori kaaskonnale kallale, samal ajal kakles iirlane Dagestani võitleja tiimi liikmetega.

Neljapäeval ähvardas Nurmagomedov võistlussarjast lahkuda, kui UFC peaks karistama tema tiimikaaslast Zubaira Tuhhugovit, kes ronis tiitlimatši järel koos teiste Nurmagomedovi tiimi liikmetega ringi ja ründas McGregorit.

Eile avaldas Dagestani vabavõitleja oma Twitteri kontol, et talle on teinud pakkumise USA wrestlingu sari WWE.

Ei ole teada, kui tõsiselt võetav pakkumine on, aga WWE-ga on varemgi liitunud UFC vabavõitlejaid - teiste seas kunagised UFC staarid Brock Lesnar ning Ronda Rousey.

@WWE ask me to jump inside.

What do you think guys? #SmashLesnar #FakeFights