Kas Eesti võitlussportlastele valitakse koduste promootorite poolt kergemaid vastaseid?

Eesti (kikk)poksi ja vabavõitluse maastik on meie riigi suurust arvestades küllaltki kirev. Rahvusvahelisi võitlusõhtuid toimub pea iga paari kuu tagant: Xplosion, Fightland, King of Kings, Number One Fight Show. Kes aga valib Eesti võitlejatele vastaseid ja mis juhtub, kui kauge külaline viimasel hetkel lepingust taandub?

Võtkem näiteks täna õhtul toimuv Fightlandi gala Tallinnas Kalevi spordihallis, mida korraldab Moisar Promotions eesotsas Eesti tuntuima tai- ja kikkpoksija Mirkko Moisariga.

"Matšid lepin kokku mina kui ürituse peakorraldaja. Kontakte selleks jagub, kuna olen tänaseks piisavalt palju üritusi korraldanud ja ise väga paljudega meestega võidelnud. Kikkpoksimaailmas võitlejatel endal mänedžere pole, aga poksimaailmas on asjad palju keerulisemad. Poksis on ka võitlejate hinnad palju kõrgemad," räägib Moisar. "Kogemus on see, mida me alati võrdleme, kuna saame analüüsida vastase võimeid läbi videopildi. Lõpuks määrab vastase staatuse ja taseme ka raha."

Kui vastane leitud, jääb lõplik sõna muidugi võitlejale endale, kuid ükski promootor ei taha pikalt koostööd teha liialt valiva mehe või naisega. "On olnud olukordi, kus vennad valivad, aga nendega jääb koostöö tihtipeale lühikeseks. Liialt keeruline. Mida sa ikka valid! 90 protsenti võitlejatest ütlevad alati "jah". Nad tahavad küll näha, kellega on tegu, aga võtavad pakkumise alati vastu," ütleb Moisar.

Iga korraldaja on silmitsi seisnud olukorraga, kus kaalumise hommikul selgub, et üks matši osapooltest jätab tulemata. Põhjuseid on olnud erinevaid ja nende paikapidavust pea võimatu kontrollida. Promootori jaoks on see muidugi õudusunenägu, kuid mitte ületamatu takistus.

Moisar: "Siis tuleb otsida alternatiive. Mina helistan siis tavaliselt kõik naabrid läbi ja kergitan natuke hinda. Ütlen, et saad veidi rohkem kui väärt oled, tule ainult ruttu kohale. Mõnikord jääbki matš ära. Sellepärast peab sul üritusel olema rohkem matše varutud. Kui üks jääb ära, pole õhtu programm hukas."

Olgu kohe ära öeldud, et tänane Fightland toimub planeeritud mahus. Kõik võistlejad on Eestis kohal ja valmis ringi astuma. "Fightcard on üllatavalt hästi kokku jooksnud. Isegi ootan juba suure põnevusega. Tulevad kindlasti kihvtid matšid," sõnab Moisar.

Müüt: eestlastele valitakse kergemaid vastaseid

Nüüd aga müüdi juurde, mis võitlusspordi uudiste kommentaariumites eriti laialt levinud. Müüt pealkirjaga "Eesti võitlejatele otsitakse meelega kergemaid vastaseid".

"Ei ütleks, et me omasid soosime," lükkab Moisar väärasusaama ümber. "Eestlasedki on siin tugevaid kaotusi saanud. Mul on seda müüti raske lõplikult ümber lükata, aga ise ma sellise pilguga matše kokku ei pane."

Lõppkokkuvõttes on ju mõlemale võitlejale teada, kellega ta kohtub. "Ta on pakkumise ise vastu võtnud. Kui ei ole just viimase hetke variant, näiteks tuleb mõni leedukas hullu peaga ja mõtleb: "Mul savi, kes vastane on." Võib-olla ongi vastased tegelikult võrdsed, aga ühel on lihtsalt halb päev. Kunagi ei tea, kuidas asi laheneb. Ma ei arvanud samuti, et ma nokauti lähen, aga näed, juhtus! Sellepärast ongi see põnev spordiala. Üllatusi jagub."

Karjääri jooksul üle saja matši pidanud Moisar peab silmas 5. mail Tondiraba jäähallis Number One Fight Show'l saadud kaotust, kus ta löödi põrandale pikali valgevenelase Maksim Spodarenko poolt. Kordusmatš meeste vahel tuleb veel sel aastal.

Viimaks kõige suurema küsimuseni: kuidas jõuda tiilimatšini? Kikkpoksimaailmas, kus erinevaid tiitlivariante on kümneid, mängivad tähtsat rolli taaskord tutvused. "Kontaktid loevad, kuid variant, et sa ise sebid, kirjutad ja annad endast märku, on ikkagi kõige halvem. Nii või naa pead sa olema saavutanud piisava taseme, et võiksid selle võmaluse saada."

Fightlandi võitlusõhtu programm algab täna kell 20. Kalevi spordihalli uksed avatakse kell 19.