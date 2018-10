Kas aasta suurim poksimatš toob samasuguse kaose nagu UFC sajandi duell?

Profipoksi üliraskekaalu valitseja Anthony Joshua on tänavu käinud ringis kahel korral ning alistanud nii Joseph Parkeri kui ka Aleksandr Povetkini, kuid rahvusvahelise meedia kajastuse poolest on aasta suurimaks matšiks kerkimas WBC tiitlimatš Deontay Wilderi ja Tyson Fury vahel.

Kui Joshua on väga vaoshoitud tšempion ja temalt on oodata ainult spordimehelikke tegusid, siis 1. detsembril Los Angeleses vastamisi minevad Wilder ja Fury on hoopis teisest puust.

Seni on Wilder ja Fury teineteise suunas loopinud kõvasti soppa ning kohati on sihikule võetud ka Joshua. Senistel pressikonverentsidel on Wilder ja Fury andnud suule kõvasti voli ja kogu maailm on saanud teada, mida nad teineteisest arvavad. Londonis toimunud pressikonverentsil tahtsid mehed juba kangesti ka jõudu katsuda ning turvameestel ja ametnikel tuli neid lahutama hakata.