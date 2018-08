Karmi vastase saanud Conor McGregori karjäär võib järgmise matšiga läbi saada

Kergkaalu tiitlimatš McGregori ja Nurmagomedovi vahel saab olema MMA läbi aegade kõige suurem ja tulusam matš. Duelli eel peetakse favoriidiks 29-aastast Venemaa kodanikku Nurmagomedovit, kes on profikarjääri jooksul võitnud kõik oma 26 matši.

UFC-sarja suurim staar McGregor on samal ajal saanud kirja 21 võitu ja 3 kaotust. Vabavõitlusmaailmas on aina laialdasemalt levimas aga arvamus, et McGregori jaoks võib 6. oktoobri matš jääda karjääri viimaseks. Ennustuste kohaselt tõmbab ta oma karjäärile joone alla, kui ta peaks Nurmagomedovile alla jääma.

Viimati rääkis MMA spetsialist Robin Black Briti meediale, et McGregor tõmbab kaotuse korral karjäärile joone alla. “Kui McGregor kaotab, siis lõpetab ta enda karjääri.“