Karmi karistuse ootuses Nurmagomedov: mina olen süütu ja ülekuulamisele ei lähe

“Nad kohtuvad 10. detsembril uuesti. Ka mind kutsuti sinna. Ma ei kavatse aga minna. Ma ei ole süüdi. Ma alustasin võitlust ja lõpetasin olukorra mehena. Nad peaksid karistama algatajat. Näitasin pärast matši talle, et matši eel tema poolt tehtu oli olnud tolereeritav,“ teatas Nurmagomedov beIN Sportile.

Nurmagomedov asus 6. oktoobri matši järel märatsema, kui ta tormas ringist välja ja läks kallale McGregori tiimi kuulunud Dylan Dannisele. Seejärel sekkus rüselusse ka matši kaotanud McGregor.

Nevada spordikomisjon ei ole seni välja maksnud ka poolt Nurmagomedovi palka. Vastavalt UFC poolt määratud esialgsele tasule pidi Venemaa võitleja saama kaks miljonit USA dollarit. Praeguseks on ta sellest kätte saanud poole.

McGregorile on samal ajal üle kantud kogu tema tasu, milleks oli kolm miljonit eurot.

Nevada spordikomisjon on ähvardanud, et nad võivad mõlemale mehele määrata eluaegsed võistluskeelud. Nimetatud keelud tähendavad lõppkokkuvõttes ilmselt seda, et Las Vegases ei näe neid enam kunagi võitlemas, kuid kindlasti leitakse teised tasuvad kohad, kus rusikad käiku lasta.