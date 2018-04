KARM OTSUS | UFC võttis Conor McGregorilt meistrivöö ära

Vabavõitlussari UFC otsustas võtta ala suurimalt staarilt Conor McGregorilt ära kergkaalu meistrivöö.

McGregor sai kergkaalu meistrivöö enda valdusesse 2016. aasta 12. novembril, kui ta alistas New Yorgis tehnilise nokaudiga Eddie Alvareze. Seejärel ei ole ta enam vabavõitlejana aga ringis käinud.

“Ainsana jääb tiitlivööst ilma Conor. Nädalavahetusel selgub uus meister,“ teatas UFC sarja boss Dana White USA meediale.

Laupäeval selgubki seega UFC 223 raames uus kergkaalu meister, kui ringis lähevad vastamisi Max Holloway ja Khabib Nurmagomedov. Esialgu pidi Nurmagomedoviga kohtuma Tony Ferguson, kuid viimane pidi meediaüritusel saadud jalavigastuse tõttu tiitliheitlusest loobuma.

White'i avaldatud otsus tähendab, et Fergusoni valdusesse jääb endiselt kergkaalu vahetiitel ehk tema on tulevikus esimene väljakutsuja.

McGregor oli antud otsuse järel sotsiaalmeedias küllaltki sapine ning tõdes, et talle tehakse ilmselgelt liiga. White märkis aga FOX Sportsile, et McGregor on peagi ringi naasmas ja seejärel võib ta taas tiitli eest heidelda.