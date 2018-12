Karm karistus: Conor McGregorit kaitsma asunud fännile määrati eluaegne keeld

David Martini nime kandev iirlasest fänn tormas toonase matši järel ringi, et asuda kaitsma enda iidolit.

McGregor kaotas mäletatavasti toonase matši ja duelli järel läks suuremaks mäsuks, kus Nurmagomedov asus väljaspool ringi kaklema McGregori sõbra Dillon Danisega.

Samal ajal tormasid ringi aga kaks meest Nurmagomedovi kaaskonnast, kes asusid McGregorit tümitama. Iirlasele tormas aga seejärel appi fännina areenil olnud David Martin.

UFC andis nüüd ametlikult teada, et Martinit ei lubata edaspidi enam ühelegi UFC võitlusõhtule. Kui Martin peaks sellest keelust üle astuma, siis võib teda oodata vahistamine.

“Tema käitumine ohustas nii sportlasi, teisi pealtvaatajaid, areeni töötajaid ning UFC ametnikke,“ põhjendas UFC enda otsust. “See avaldus tähendab lisaks seda, et ta ei ole tulevikus oodatud enam ühelegi võitlusõhtule nii USA-s kui ka mujal maailmas.“

Martin rääkis Dublin Live'ile, et ta tormas ringi, kuna tema hinnangul oli McGregori elu ohus. “Olen kindel, et paljud MMA-fännid oleksid teinud sama. Kui keegi peab sellise sammu astuma, siis seda peab tegema just MMA-fänn,“ rääkis Martin.