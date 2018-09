Kaks viimast võitlust kaotanud Markko Moisar uue lahingu eel lisapingeid ei tunne

Eesti profivõitleja Markko Moisar astub üle pika aja taas võitlusmatile 15. septembril Tartus toimuval Duel 2 Fightil. Vaid mõned nädalad hiljem tuleb lahingusse astuda Tallinnas toimuval King of Kingsil. Kuigi Moisar on viimased kaks matši kaotanud, ta seetõttu lisapinget ei tunne. "See on fun minu jaoks, ma teen seda igal juhul edaspidi ka," sõnas Moisar.

Enesekindlust järgnevaks kaheks võitluseks Moisaril jagub, sest värskelt on selja taha jäänud kuuajane treeninglaager Taimaal. "Kindlasti tuleb huvitav matš jälle. Kaal on mul hea kerge, kindlasti on kiired vastased ja näeb tulist võitlust," ennustas mees järgnevaid lahinguid.

15. septembril Tartus toimuva Duel 2 Fighti õhtujuht on Genka. Piletid üritusele on juba saadaval Piletilevist. Lisaks on võimalik osta VIP laud ringi äärde, mis sisaldab parimat vaadet, eraldi sissepääsu ja suupisteid.

