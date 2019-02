Kaido Leesmann hollandlase ärplemisest: Maikel pole atleet, kelle sa lihtsalt ära lööd

Sel puhul on üht-teist teineteisele öeldud. Küsisime, mida arvab noorte ärplemisest Maikeli treener Kaido Leesmann, vana rahu ise.

Maikel Asturi vastane ütles intervjuus, et teda Maikel ei huvita ja ta lööb Asturi ära. Kuidas kommenteerite?

Maikeli üldfüüsise eest vastutajana ütleksin ma, et Maikel Astur ei ole selline atleet, kelle sa lihtsalt ära lööd. See lause on võitlusspordis tavaline käibefraas. Jutuga selliseid lahinguid ei võideta.

Maikelile on see pigem kütus edasi või võib selline sõnasõda teda endast välja ka viia?

Maikelit sellised asjad endast välja kindlasti ei vii. Ta on piisavalt kogenud võitleja ja psühholoogiliselt väga tasakaalus.

Millist nõu annate “kraaklemise” korral treenerina teie Maikelile?

Ma ei ole väga sellise kraaklemise pooldaja. Saan aru, et tegemist on showbusiness’iga ja sellised ütlemised käivad asja juurde. Aga tõelised mehed ei ähvarda ega ärple… Tõelised mehed lähevad ja teevad!

Olete The League’i galal kohal. Mida Maikelile enne ringiminekut ütlete?

Ütlen talle: “Ole keskendunud, Maikel, ja mine tee seda, mida sa kõige paremini oskad.” Tean, et Maikel on matšiks valmis.