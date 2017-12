Joshua saab oma tahtmise: profipoksi üliraskekaalus leiab märtsis aset suur tiitlimatš

Profipoksi üliraskekaalus enda käes WBA, IBF-i ja IBO meistrivöösid hoidev britt Anthony Josua on märtsi lõpus vastamisi minemas Uus-Meremaalt pärit WBO tiitli omaniku Joseph Parkeriga.

“Läbirääkimised on 95 protsendi ulatuses peetud. Tahan võidelda ka teiste meistrivööde eest,“ sõnas Josha BBC Spordile. “Mul on juba kolm vööd. Kaks on veel puudu. Nüüd tahan järgmist tiitlit ja see on WBO meistrivöö.“

“Läbirääkimised on rasked. Tahan kõiki mesitrivöösid. Seetõttu ei lase ma läbirääkimistel sellel teel takistuseks saada,“ lisas Joshua.

Joshua sõnul toimuks matš märtsi lõpus Suurbritannias.

Joshua on profina võitnud kõik oma 20 matši nokaudiga. Parker ei ole samuti kaotusekibedust tundnud – kõik 24 matši on võidetud ning 18 neist nokaudiga.