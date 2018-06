Jeremejev maadles Euroopa meistrivõistlustel välja 7. koha

Veerandfinaalis aga poistel enam sellist minekut ei olnud – Hristjuk jäi alla grusiinile Tamazi Ghlontile seisuga 0:6 ja Jeremejev sai moldaavlaselt Vitalie Eriomencolt seljakaotuse. Kuna Hristjuki vastane maadles välja veel ühe võidu ning oli sellega pääsenud finaali, avas see Tartu poisile uue võimaluse pääseda matile tagasi – maadlema lohutusringis pronksmedali suunas. Leedu esindaja Vilius Adomaviciuse vastu Hristjuk aga sel korral rohtu ei leidnud ning nii jäi skoor matšis 3:6, Hristjuki kahjuks. Pikast päevaks Hristjukile tulemuseks 8. koht ja oma vastaseid suurema ülekaaluga võitnud Jeremejevile 7. koht. Mõlema poisi tulemus on märgilise tähendusega ka selles osas, et varem pole eestlased selles vanusegrupis üle ühe võidu saanud.

Georg Kristerson (-52 kg), kes võttis trennikaaslastest natuke soodsama stardinumbri ning alustas 26 maadleja seas võistlemist 1/8 ringist, kaotas avakohtumise viimastel sekunditel Ungari maadlejale Adam Kovacsile seisuga 1:2. Robin Krivmen (-75 kg), kes alustas 22 maadleja seast 1/16 ringis, kaotas avakohtumise Valgevene maadlejale Hauryla Krainoule seisuga 1:4. Krivmen on välislaagris Krainouga ka varem jõudu katsunud ning Krivmeni kiituseks tasub öelda, et vahe Valgevene esindajaga on võrreldes tolle korraga kahanenud silmnähtavalt.

Õpilaste vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel on igal riigil võimalus panna välja 13 noorsportlast kokku kümnes kehakaalus. Ühes kehakaalus ei saa maadelda rohkem kui kaks sama riigi esindajat. Kokku esindaski Eestit tiitlivõistlusel 13 kreeka-rooma maadlejat. Max Hristjuk saab selles vanuseklassis võistleda veel kaks aastat, Artur Jeremejev ja Georg Kristerson veel ühe aasta.