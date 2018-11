Järgmisel reedel Delfi TV-s | Ajalooline hetk: Pavel Semjonov kohtub eksmaailmameistriga

3 AMATEUR BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY POKSIKLUBI KALEV

18:00-18:15 3 rounds 67kg

BERIT ANNABEL LOOMÄGI Poksiklubi Kalev - TLN, EST vs AILINA HMELEVSKAJA Narva PSK - Narva, EST

ENTERTAINMENT DIVA DANCE STUDIO GIRLS 5MIN

1 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY FAIR PLAY PROMOTION

18:20-18:50 6 rounds Super Bantamweight 55,3kg

ANDRIS KLEINS - LV vs ILGVARS KRAUKLIS - LV

2 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY FAIR PLAY PROMOTION

18:50-19:10 4 rounds Flyweight 50,8kg

VIKTORIJA SIMONOVA - LV vs TBA

3 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY FAIR PLAY PROMOTION AND PRO BOXING ORGANISATION INDIA

19:10-19:30 4 rounds Light Hevyweight 79,4kg

PJOTR FILATOV - Tallinn, EST vs VICKY SINGH - IND

4 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY SALITA PROMOTIONS AND FAIR PLAY PROMOTION

19:30-20:00 6 rounds Heavyweight +90,7kg

IZIM IZBAKI - KAZ vs ALEH ZABLOTSKI - BLR

ENTERTAINMENT DIVA DANCE STUDIO GIRLS 5MIN

5 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY POKSIKLUBI KALEV AND BOXING CLUB SOFRON

20:05-20:25 4 rounds Middleweight 72,6kg

EDUARD PIIRISILD - Tallinn, EST vs SHEVCHENKO DENIS - UKR

6 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY FAIR PLAY PROMOTION

20:25-20:45 4 rounds Super Lightweight 63,5kg

MAC OJASMAA - Tallinn, EST vs YAROSLAW YUROV - UKR

7 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY FAIR PLAY PROMOTION AND PRO BOXING ORGANISATION INDIA

20:45-21:05 4 rounds Cruiserweight 90,7kg

GENNADI ŠTŠERBIN - Tallinn, EST vs KULDEEP SINGH - IND

ENTERTAINMENT DIVA DANCE STUDIO GIRLS 5MIN

8 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY POKSIKLUBI KALEV AND FIGHT CLUB KONDOR

21:05-21:25 4 rounds Cruiserweight 90,7kg

RINGO TIPP - Viljandi, EST vs MANTAS JANICIUS - LV

9 K1

THE FIGHT IS PRESENTED BY FAIR PLAY PROMOTION AND TIGER GYM VIIMSI

21:30-21:50 3+1 rounds Middleweight 77kg

MAIKEL ASTUR - Viimsi, EST vs DEIVYDAS KAKLAUSKAS - LV

MAIN FIGHT

10 PRO BOXING

THE FIGHT IS PRESENTED BY FAIR PLAY PROMOTION AND POKSIKLUBI KALEV

21:50-22:30 8 rounds Super Welterweight 69,9kg

PAVEL SEMJONOV - Maardu, EST vs KASSIM OUMA - UGA