Jaanus Rahumägi taasvaliti Eesti Karate Föderatsiooni presidendiks

Eesti Karate Föderatsioon (EKF) määras teisipäeval, 29.05.2018.a. Tallinnas toimunud üldkoosolekul ametisse uue juhatuse ja taasvalis järgmiseks 4 aastaks liidu presidendiks Jaanus Rahumägi.

Lisaks Rahumägile kuuluvad EKFi uude juhatusse Igor Lirisman, Lauri Mengel, Priit Seli, Konstantin Iljenko ja Norman Tali.

Jaanus Rahumägi sõnul on Eesti karate tugevuseks pikaajalised traditsioonid ja järjepidevus. “Eesti karate kui olümpiala seis on täna hea, aga valdkond vajab uuendusi. Uue valitud juhatuse peamiseks eesmärgiks on kasvatada Eestis karate harrastajate hulka, tõhustada klubide tegevust ja teha senisest paremat koostööd kaitsejõudude, Kaitseliidu ja politseiga,” lausus Rahumägi.

Jaanus Rahumägi on võitluskunstidega seotud 1980-ndate aastate algusest. Aastal 1982 võitis ta Eesti meistritiitli karates. Pärast karate keelustamist 1983. aastal Nõukogude Liidus oli Rahumägi 1985. aastal esimese, algul põranda all tegutsenud Eesti karateklubi “Mainor Karate” asutaja. 1991. aastani tegutsenud klubisse kuulus üle 600 karated harjutava lapse.

Rahumägil on alates 1991. aastast on karates teise astme must vöö. 1992. aastal asutatud Eesti Karate Föderatsioon (EKF) ühendab karatega tegelevaid spordiklubisid, -seltse ja -ühendusi Eestis.