Intrigeeriv vastasseis: Maikel Astur ristab Pärnu Fightlandil kindad Hendrik Themasega

7. juulil Pärnu spordihallis toimuval Fightlandi võitlusgalal näeb esmakordselt Maikel Asturi (Viimsi Tigers Gym) ja Hendrik Themase (Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia) duelli.

Matš toimub K-1 reeglitega kaalukategoorias 77 kg.

Endine kümnevõistleja Themas on võitluskarjääris saavutanud 10 võitu ja 6 kaotust. Asturil on vastu näidata 11 võitu ja 1 kaotus.

Ürituse korraldaja Mirkko Moisar peab favoriidiks Themast, kuid tunnustas Asturit julge väljakutse vastu võtmise eest.

"Isiklikult arvan, et Themas on füüsiliselt ja vaimselt üle. Samas tuleb Maikelit kiita - väga südikas poiss, et sellise matši vastu võttis. See näitab, et tal on suur süda!" ütles Moisar.

Mida ütlevad võitlejad ise?

Themas ütles, et võttis Moisari ettepaneku Asturiga kohtuda vastu eelkõige publiku pärast. Karjääri suurele eesmärgile, milleks on jõudmine maailma tippsarja Glorysse, see teda lähemale ei aita.

"See oli endale pisut üllatav ettepanek. Eesti oma poistega vastamisi minek pole esmavalik, kuna rahvusvahelisel tasandil see edasi ei vii ja jääb küsimus, et mida ma sellega tõestama pean," artules Themas. "Kuiid siiski on tunda, et publikul on selle vastaseisu vastu suur huvi, ja publikule peab andma, mida nad tahavad. Astur on noor, andekas fighter, mulle väga meeldib fightida... let's go!"