Inglismaal Leedsis kukkus laupäeval ringis kokku 14-aastane kikkpoksilootus Scott Mardsen. Teisipäeval suri noor poiss haiglas.

Mardsen kaotas teadvuse Briti meistrivõistluste matši ajal ning viidi kriitilises seisus haiglasse. Kohalviibinute sõnul ei eelnenud kokku kukkumisele ühtegi tõsist lööki.

"Vaese poisi treenerist isa seisis tema nurgas, kui see juhtus. Kohtunik jõudis Scotti kinni püüda. Tema kokku varisemine ei juhtunud kindlasti löögi tagajärjel," rääkis Daily Mailile üks saalis viibinud fänn.

Maailma Kikkpoksi Liit (WKA) on piirkonna esmaabikeskust kritiseerinud aeglase tegutsemise eest.

"Ringi ääres olnud parameedikud võitlesid väsimatult, et Scott meiega jääks, kuid kahjuks tekkisid komplikatsioonid, kui olnuks vaja lisa esmaabijõude. Kiirabi kutsung kukkus läbi moel, mida on raske mõista. Paljudele küsimustele puuduvad veel vastused. Võlgnen Scottile ja tema perele selgituse, miks meie kiirabi neid alt on vedanud," rääkis WKA Briti esindaja Jon Green Facebookis.

Yorkshire'i kiirabi esindaja sõnul tehti hädaabikõne laupäeva õhtul kell 22.30, lähim kiirabi jõudis sündmuspaika 22.51. "Lisaks parameedikutele saatsime kohale Lääne-Yorkshire'i meedikute reageerimisüksuse koos arsti ja kliinilise juhendajaga, kes valdab keerulisemaid elustamistehnikaid. Kogu meie meeskond töötas väsimatult, et tagada patsiendile parim võimalik abi ja transport haiglasse," ütles ta.

Briti Kikkpoksi Liidu (BKC) sõnul näitab juhtunu eredalt, et see spordiala vajab kiiremas korras regulatsiooni. Nemad ürituse korraldamisega seotud ei olnud, sest ei propageeri alla 16-aastaste noorte võitlusmatše. Antud matš toimus vaid WKA egiidi all.