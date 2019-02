Hollandist naasnud Maikel Astur ei jõua ära oodata, millal The League’i supermatšiks ringi pääseb

Maikel käis valmistumas Hollandis, kus tegi väga palju sparri, pani end proovile heade võitlejatega ja nägi, kuidas on arenenud võrreldes eelmise Hollandis käidud korraga.

Milline nägi välja treeningpäev laagris?

Kaks trenni päevas, tavaliselt hommikul kell 10 ja õhtul 19. Vahepeal tegin enne õhtust trenni treeneriga veel lapat. Päeval puhkasin ja magasin. Jälgisin, et oleksin reziimis.

Tunned, et oled The League’i ringi minekuks valmis?

Tunnen ennast hästi ja ei jõua oodata, millal madistada saan. Sedasama tunneb iga võitleja enne lahingut, seega reaalsuses näeme The League’il, kes on valmis ja kes mitte.

Sinu vastane Chico Kwasi on nagu alati enne võistlust pisut üleolevalt käitunud ja võtnud sõna sinu kohta. Millega vastad?

Chico Kwasi sõnavõtud pole olnud minu jaoks piisavalt huvitavad, et ma oleksin viitsinud reageerida.

Kuidas ennast võistluspäeva hommikul psüühiliselt ringiminekuks ette valmistad?

Keskendumine on kõige alus.

Oskad ennustada ka kaheksa mehe turniiri tulemusi?

Arvan, et turniiri favoriit on Mirkko Moisar, aga ei imesta, kui Martynas Jasiunas selle võidab. Ta on väga tugev Leedu võitleja ja hea tai poksi taustaga.