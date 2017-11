Hollandi võitlusklubi Mike's Gymi peatreener: kikkpoksijal peab olema karisma

Oktoobris toimunud võitluskunstisarja King of Kings Tallinna Grand Prix` etapiks saabus Eestisse Hollandi klubi Mike’s Gym omanik ja peatreener Mike Passenier, kes õpetas siinseid võitlejaid ka treeningseminaril Arigato spordiklubis ning oli ringi nurgas siis, kui King of Kingsil võitles tema käe all treeninud Karl Joonatan Kvell.

Mike’s Gymi näol on tegemist ühe tuntuima kikkpoksiklubiga maailmas, kus treenivad sellised superstaarid nagu Badr Hari, Murtel Groenhart, Gilbert Ivel ja Melvin Manhoef ja kus käivad treenimas ka mitmed Eesti võitluskunstide sõdalased. Eestis viibides rääkis Mike Passenier portaalile GoodNews.ee ka oma klubist ja oma õpilasest Kvellist.

Mike, Te olete treeninud paljusid eestlasi. Kuidas Te kirjeldaksite Eesti võitlejaid?

Nii nagu igal pool üle kogu maailma, on paremaid ja on halvemaid võitlejaid. Aga nad annavad endast parima ja see on see, mida ma alati loodan ja ootan, kui korraldan sellist seminari. Et inimesed tahavad õppida, anda endast parima ja lahkuvad parema võitlejana, kui siia tulles.

Kas noore võitlejaga kohtudes tunnete alati ära, kas on tegemist andeka võitlejaga ja kas tal on potentsiaali?

Enamasti küll. Tavaliselt näen seda kohe, kas ta on hea ja kas ta võiks mõnda nüanssi muutes heaks saada.

On need vaimsed või füüsilised asjad, mida märkate?

Enamasti märkan rahvahulgas mingisuguseid tuttavaid nüansse, seejärel hakkan huvi tundma ja uurin neid lähemalt.

Kas noor võitleja peab olema tugev eelkõige füüsiliselt või vaimselt?

Ta peab olema mõlemat. Näiteks kikkpoksis peab olema ka hea karisma ning poksija peab pealtvaatajatele ja fännidele hea välja nägema, tal peab olema kogu komplekt. Ja isegi kui tal on kogu komplekt, siis ei garanteeri see veel edukust, sest ta peab töötama veel vaimse tugevuse kallal. Minema kaugemale. Treenima kõvasti. Siis on tal võimalus edukaks saada.

Mis on need must-have asjad, mis peavad võitlejal olema, et jõuda tippu?

Lisaks füüsisele peab olema mingisugune teatav karisma pealtvaatajatele, et inimesed tahaksid sind võitlemas näha, et inimesed ostaksid pileti ja tuleksid sind vaatama. Seda soovib nii võistluste korraldaja kui ka sina ise, kuna siis, kui inimesed tulevad sind vaatama, on sul samuti võimalus saada veelgi edukamaks.

Millised iseloomujooned peavad olema, et saada heaks võitlejaks?

See ei ole oluline. Oluline on see, et sul oleks iseloom. Iga iseloomu puhul on kindel grupp inimesi, kes tahavad tulla show’d vaatama. Inimesed, kes mingit moodi suhestuvad sinuga, tulevad sind ka vaatama. Nii lood endale fännibaasi.

Karl-Joonatan Kvell ja Mike Passenier King of Kingsil. Foto: Karli Saul

Aga käitumine väljaspool võitlusmaailma?

See on lihtne – see pole minu ala. Ma ei saa selles osas aidata, kui keegi käituda ei oska. Mul on umbes 45 võitlejat, kellega reisime aasta läbi üle kogu maailma. Ma ei saa igat võitlejat igal õhtul magama panna või neil jätkuvalt silma peal hoida, et nad ennast kenasti üleval peaksid. Spordiklubis on nad minu vastutusel, väljaspool spordiklubi vastutavad nad enda eest ise. Aga see on lihtne – kui sa oled näiteks bussijuht ja väljaspool tööaega käitud halvasti, siis selles ei saa süüdistada bussifirmat. Väljaspool spordiklubi seisab igaüks enda eest ise. Mõnede võitlejatega on näiteks nii, et ma võin temaga spordiklubis läbi saada, aga väljaspool klubi on meil erinev elu. Talle meeldib vanilje, mulle šokolaad. Aga klubis mina tean, et tema on mulle hea ja tema teab, et mina olen talle hea – nii siis me vajame teineteist. Tema vajab mind, et saada paremaks ja mina vajan teda, et näidata ennast ja oma klubi. Aga väljaspool klubi lähme me oma teid mööda – kui kohtume, siis on tore, kui ei kohtu, siis pole sellest midagi hullu.

Kuidas kommenteeriksite Karl Joonatan Kvelli, kes viibis teie juures treeninglaagris Hollandis?

Karl on väga andekas võitleja. Ta lihtsalt ei tea veel seda. Ta on üks nendest võitlejatest, kellest ennist rääkisin. Ta tuli klubisse ja me hakkasime treenima. Üritan teda paremaks treenida. Siiani on tal läinud väga hästi. Mina tahan teda kindlasti veel võitlemas näha!

Kui kaua te talle enese leidmiseks aega annate?

Ta saab kogu selle aja, mida ta vajab. Aga olgem ausad – see on sama ka äri. Varustus, klubi ülalpidamine – kõik maksab. Selles mõttes ei tohi ka aega otseselt raisata.

Mis on kõige olulisem, mida Karl peab mõistma?

Ta peab aru saama sellest, et Roomat ei ehitatud ühe päevaga. Kõik võtab aega ja nõuab pingutust. Palju asju võib minna ja lähebki selles karjääris valesti. Ma loodan, et seda ei juhtu, aga ta võib saada ka vigastusi. On ka omi lollusi, millele tuleb mõelda. Ja ka neid asju juhtub. Sa võid teha ühe rumala vea või rumala otsuse ning sellest võib tulla tagasilöök sinu karjäärile mitmeteks kuudeks. Kõik see on ületatav. Loodan, et ta mõistab seda. Vahel tuleb teha üks samm tagasi, et saaks kaks sammu edasi minna. Ta ei ole väga kannatlik tüüp.