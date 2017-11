Hendrik Themase homne vastane ei mahtunud kokkulepitud kaalu. Mis nüüd saab?

Tänasel Number One Fight Show võitlusgala kaalumisel Hiltoni konverentsikeskuses juhtus üks väike äpardus. Nimelt ei mahtunud kokkulepitud kaalu (79 kg) leedukas Ovidijus Jurginas, kes astub homme ringi koos Hendrik Themasega.

21-aastane leedukas, kel profikontol 2 võitu ja 2 kaotust (Themasel 6-6, 4 võitu nokaudiga), oli 400 grammi kaalust üle. Iseenesest mitte midagi katastroofilist, kuid kokkulepe on kokkulepe ning sellest oleks ilus kinni pidada.

"Ma ametlikke protseduure ei tea, aga üldiselt tehakse trahv, mis on 20 protsenti võitleja tasust. Minu jaoks on see rohkem respekti asi. Mina olen korralikult kaalu võtnud, aga teine mees tuleb ja laseb üle," rääkis Themas Delfile ja Eesti Päevalehele.

Äärmuslikematel juhtudel - oletame, et leedukas kaaluks kokkulepitust kümme kilo rohkem - , jäetaks matš ära. "Seda ei tahaks keegi," märkis Themas, kelle matš usutavasti homme siiski toimub.

Kuus võitu ja kuus kaotust pole just ühe alustava võitlussportlase unelmate saldo. Themasele tuleb aga au anda, et ta sellest hoolimata ikka ja jälle püsti tõuseb ning publikule korralikku võitlust pakub. Mis teda selleks motiveerib?

"See tunne, kui oled ringis ära käinud, on nii võimas. Oled kuid valmistunud ja pühendunud ja paned ennast ebamugavasse olukorda - võitled teise võitleja vastu, tehes seda teoreetiliselt elu eest. Kui selle eesmärgi täidad, järgneb tohutu pingelangus. See tunne on hea," vastas Themas, kelle karjääri üks esimesi suuri saavutusi oli nokaudiga võit vabavõitleja Alik Tseiko üle 2016. aasta märtsis Rakveres.

"Eks mul endalgi on praegu selle kuus-kuue pärast kibe tunne. Aga see on võitleja elu. Punktikaotuste pärast elu seisma ei jää. Kui nokauti lüüakse, siis on teine lugu, aga seda mul veel juhtunud pole. Selle saldo peale saab ehitada küll. Tulevik on veel ees, ma ju alles täitsa algaja veel," lisas endine kümnevõistleja (isiklik rekord 6278 punkti, sisetingimustes viievõistluses 4842).

Kuidas kavatseb Themas Ovidijuse vastu oma paremuse maksma panna? "Panustan oma löögi tugevusele. Ei kavatse seda tagasi hoida. Panen jõu igale löögile taha. Vastane tundub olevat oskuste poolest Muay Thai stiiliga ja võib üritada klintši, mis on K1 reeglitega lubatud - pean ettevaatlik olema, sealt võib põlvelööke tulla."