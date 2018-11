Hendrik Themas võitleb Fightlandi peamatšis Soome meistriga

Väliskülalistest on tulemas tänavune Soome meister ja Finnish Openi võitja Tommi Savolainen (14-7). Lätlane Nikita Leškovitš (10-8) on 16-17-aastaste vabavõitluse MM-i pronks, kellele medali andis üle Fjodor Jemeljanenko isiklikult. Leškovits on endiselt kõigest 19-aastane, kuid juba mitmel korral Eestis võistelnud.

Eestlastest naaseb ringi Ringo Tipp (3-3), kes on saanud Eesti meistrivõistlustelt taipoksis hõbeda ja kikkpoksis pronksi. Talle astub vastu Andrus Joa (15-11), keda samuti viimasel ajal võitlusüritustel vähe ringis nähtud.

MATŠID

Hendrik Themas - Tommi Savolainen (77 kg, K-1)

Tarmo Kõrs - Nikita Leškovitš (71 kg, K-1)

Andre Kaljurand - Karl Komlev (83 kg, poks)

Ahti Pikkur - Henri Helemäe (+91 kg, poks)

Ringo Tipp - Andrus Joa (91 kg, poks)

*Fightcard täieneb!