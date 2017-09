Hendrik Themas: olen tugeva lõuaga ja võin vastaste lööke süüa, aga täna peab liikuma!

"Neli aastat tagasi toimus Kalevi spordihallis Xplosioni võitlusõhtu. See oli esimene kikkpoksi üritus, mida ma vaatamas käisin ja suu jäi lihtsalt lahti! Selline sport, sellised sportlased ja selline õhkkond saalis... Teadsin, et tahan seal ringis olla. Ja täna astungi samas saalis peamatšis üles."

Themas on Eesti võitlusspordimaastikul üks huvitavamaid kujusid. Lühikese karjääri jooksul on endise kümnevõistleja kontol viis võitu (neli neist nokaudiga) ja viis kaotust. Tema tänane vastane Justin Dap Hollandist on aga kordades kogenum - 27 võitu, 18 nokauti, 5 kaotust, 3 viiki. Tiitlivöösid pole kummalgi. Matš toimub kaalukategoorias -79 kg.

Loogika ütleb, et liikuvuselt jääb Themas vastasele selgelt alla, kuid toore jõuga on tallinlane varemgi endast paberil tugevamaid mehi üllatanud.

Kalevi spordihalli uksed avatakse kell 19, üritus algab kell 20. Delfi toob võitlusõhtu tähtsamad sündmused ja intervjuud lugejateni operatiivselt.

Themas vastas Delfi küsimustele võitluspäeva hommikul kirjalikult.

Kui raskelt sul seekord kaalu võtmine läks?



Kaaluvõtt läks sujuvalt ja energiakuluta. Kahe nädalaga tuli kolm kilogrammi maha. Jälgisin pisut toidukoguseid ning eile kuni kaalumiseni sai vaid tavapärasest pool liitrit vähem vedelikku tarbitud. Võib öelda, et kaaluvõttu kui sellist võitlusspordi tähenduses polnudki - lähen ringi täie energiaga, nagu mulle enim ka meeldib.

Palju sa oma vastast oled analüüsinud?

Väärtustan selle vajalikkust, kuid ei hakka valetama - sellist treeneri analüüsivat pilku mul praeguse kogemuse jooksul veel tekkinud ei ole. Võin ta videosid vaadata päev otsa, kuid saavutan seeläbi vaid kõrgema pulsi. Koostöös treener Kevin Rennoga tõime vastase tugevused ja nõrkused välja. Plaan peab olema, aga tuleb arvestada, et ükski mees ei tee kahte identset matši. Tähtsaim on võitlusringis hetkeolukorras õigeid otsuseid vastu võtta.

Mis taktikaga sa hollandlase vastu astud?

Enda puhul pean arendama kombinatsioonide kasutamist. Varasemalt tegin tihti vaid ühe löögi korraga. Lisaks peab liikuv olema. Olen tugeva lõuaga ja tihti seistes vastaste lööke söönud, kuid seeläbi koguvad nad punkte ja rütmi. Antud vastase puhul mängib jällegi minu kasuks poksitehnika, temal jalalöögid. Kuid mulle meeldiks teda tema mänguväljal võita.

Kuidas Kalevi spordihall sulle võistlemiseks tundub?

Kalevi hallis võidelnud ma pole, kuid neli aastat tagasi toimus seal samuti septembrikuus Xplosion Fight Series. Olin siis just võitlusspordiga alustanud. See oli esimene kikkpoksi üritus, mida ma vaatamas käisin ja suu jäi lihtsalt lahti! Selline sport, sellised sportlased ja selline õhkkond saalis... Teadsin, et tahan seal ringis olla. Ja täna astungi peamatšis üles.

” Peamatši pinget pole. On vaid kohusetunne hoida ürituse ja ala tase kõrge. Hendrik Themas

Kas fakt, et kõik ootavad just sinu matši, asetab sulle lisapinge?

Ei lisa pinget. See on au. Minus on vaid kohusetunne hoida selle ürituse ja ala tase kõrge.

Oled varasemalt peamatšis võidelnud?

Kaks korda. 2016. ja 2017. aastal Rakveres Yakuza Fight üritusel. Mõlemad võitsin.

Milline su päev välja näeb, kui sul õhtul matš on?

Võistluspäeval meeldib mulle, kui päevaplaan on minu kontrolli all. Kodulinnas võisteldes on see enamasti lihtsasti saavutatav, kuigi on ka varasemalt olnud vajadus sel päeval tööl kontoris olla. Tähtsaim on hoida õhtuni vaim värske ja mõtted fight'ist eemal. Selleks sobib mõne filmi vaatamine, erinevad asjaajamised päeval või ka tööl olemine väga hästi. Umbes neli-viis tundi varem teen kerge soojenduse, et keha üles äratada - liikumised, hüpped ja venitused. Seeläbi on õhtuks parimad tingimused loodud.

Mida fännidele lubad - tuleb võit ära?

Tuleb!