GRAAFIK | Karudega maadelnud esimene moslemist tšempion seisab Conor McGregori teel risti ees

Juba aastaid teeb vabavõitlussari UFC tõsiseid pingutusi, et astuda populaarseima kahevõitlusala ehk poksi kandadele. Vaiksete sammudega seda tehaksegi, kuid suurimaid honorare teenivad ikka veel profipoksijad. Seetõttu läks ka MMA-äss Conor McGregor eelmisel aastal vastamisi legendaarse Floyd Mayweather juunioriga. Nüüd on McGregor omas elemendis aga tagasi. Kuna ringis tuleb talle vastu teine särav tegija Khabib Nurmagomedov, siis on juba enne tiitliheitlust selge, et tegemist on ajaloo suurima MMA-matšiga.