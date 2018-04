FOTOD | Warrior Fighti võitlusõhtu kangelased astusid üles ametlikul kaalumisel

Juba homme Saku suurhallis toimuv Warrior Fight 4 toob esimesena ringi Eesti poksisõprade unistuste lahingu, kui omavahel ristavad kindad kaks kohaliku tandri nimekamat kindameest - Mirkko Moisar ja Kaupo Arro. Pavel Semjonovist saab aga homme esimene Eesti poksija, kes võitleb Tallinnas rahvusvaheliselt tunnustatud WBA keskkaalu tiitlile.

Delfi TV-l on hea meel teatada, et põnevat võitlusõhtut saab meie keskkonnas ka otsepildis jälgida. Täna on veel viimane võimalus osta ülekande pilet soodushinnaga, homsel võistluspäeval on pilet juba kallim.