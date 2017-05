FOTOD: Number One Fight Show võitlejad astusid Hiltoni hotellis kaalule

Tallinnas Hiltoni hotellis toimus täna Number One Fight Show võitlusürituse pressikonverents ja ametlik kaalumine, kus homme Tondriraba halli ringi astuvad võitlejad tõestasid oma kokkulepitud kaalu mahtumist ja vaatasid esimest korda vastastele sügavalt silma.

Mõni ulatas terekäe, mõni lasi endast teha õige lõbusa sõbrapildi, teised põrnitsesid oma rivaali tõsisel ilmel nii lähedalt kui vähegi võimalik. Nii näiteks lahutas vaid mõni sentimeeter näod vastamisi pannud Mirkko Moisari ja valgevenelast Maxim Spondarenkot.

Fight card:

Max Vorovski vs Stanisław Zaniewski

Mirkko Moisar vs Max Spodarenko

Markko Moisar vs Azerbiev Murat

Vadim Pahomov vs Jussi Santalahti

Hendrik Themas vs Alexey Dmitriev

Alexey Balyko vs Lauri Suomela

Rain Karlson vs Konstantin Perminov

Jan Beljajev vs Ihar Kamkou