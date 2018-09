Eelviimases matšis tuleb areenile Mirkko Moisar, kes kohtub kreeklase Meletis Kakoumpavasega, kelle ta kaks aastat tagasi juba samas kohas alistas.

Kokku näeb publik peaprogrammis kaheksat matši. Esindatud on seitse riiki: Eesti, Läti, Valgevene, Itaalia, Venemaa, Prantsusmaa ja Kreeka. Lisaks allpool fightcard'is nimetatutele toimub ka kolm soojendusmatši: 1) MMA 71 kg Alesandrs Cizovs (Läti) vs Shalva Helaila (Eesti), 2) K-1 66 kg Markus Jalonen vs Allan Volosatõh, 3) K-1 69 kg Dmitri Tsvetkov vs Vadim Lopatnikov

Ürituse pressikonverents ja kaalumine toimus täna Hiltoni hotellis. Sõu algab homme kell 20.

