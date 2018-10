FOTOD | Mis sai McGregori ja Nurmagomedovi matši järel mäsu keskele jäänud kaunitest ringitüdrukutest?

Arianny Celeste oli vahetult ringi kõrval, kui Nurmagomedov puurist välja hüppas ja McGregori tiimile kallale kargas. Kaklust nägid lähedalt ka ülejäänud kaks ringitüdrukut Brittney Palmer ja Bookliyn Wren. Kõik kolm valmistusid kaose puhkedes ringi astuma, et oma viimaseid kohuseid enne võitja väljakuulutamist täita, kuid areenile tüdrukud enam ei astunudki.

Celeste'i sotsiaalmeediakanalid ummistasid nädalavahetusel murelikud fännid, kes kartsid, et neiu võis mäsu käigus ka ise viga saada. Tänaseks on modell oma austajad maha rahustanud.

"Me oleme elus ja terved! Tänud kõigile, kes muret tundsid. See oli hullumeelne, aga meiega on korras," kirjutas Celeste oma 3,1 miljonile jälgijale.