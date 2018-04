FOTOD | Mirkko Moisar alistas 8-raundilises poksimatšis Kaupo Arro, Semjonov tunnistas tiitlimatšis kibedat kaotust

Warrior Fight 4

Gunnar Leheste: Kohtunike otsus: 115:113, 115:113, 116:112 võit valgevenelasele Veselovile!

Gunnar Leheste: 12 raundi on läbi! Semjonov ajab käed taeva poole. Oleks suur üllatus, kui see tiitel Eestisse ei jääks.

Gunnar Leheste: Viimane raund on algamas! Arvestades, milliseid raundide lõppe me Semjonovi esituses seni näinud oleme, siis võib oodata, et viimased kolm minutit sellist andmist ainult tulebki. Kumbki ei saa oma võidus veel surmkindel olla, kuigi Semjonov peaks juhtima.

Gunnar Leheste: Semjonovi löögid lähevad raund-raundilt aina tugevamaks. Seitsmes raund hakkas kohe ühe tabava sirgega ning raundi keskel lõi ta valgevenelase paaril korral ka tasakaalust välja. Kui sellist tempot lõpuni hoiab, ei tohiks võidus küsimust olla.

Gunnar Leheste: Kuues raund kuulus selgelt Semjonovile. Ühe vägeva seeriaga pani ta viimasel minutil valgevenelase tugeva surve alla, nii et tal ei jäänud oma kaitsmisel muud üle kui clinch'i otsida.

Gunnar Leheste: Viis raundi 12-st läbi. Sisetunne ütleb, et Semjonov peaks juhtima, kuid kumbki pole veel oma löökidega vastasele liiga palju kahju suutnud teha. Pole nokdauni lõhnagi, madistavad ilmselt lõpukellani välja.

Gunnar Leheste: Esimeses raundis palju lööke ei nähtud, aga tabamusi sai Semjonov rohkem kirja. Ettevaatlik algus mõlemalt poolt.

Gunnar Leheste: Ongi käes õhtu peamatš! Kas hetkel vakantne WBA Continental keskkaalu tiitel rändab Valgevenesse või jääb Eestisse. Varsti oleme targemad!

Gunnar Leheste: Kohtunike otsus: 74:78, 75:78, 76:76 võit MOISARILE!

Gunnar Leheste: Kuus raundi läbi, kaks veel jäänud. Mõlemal on ette näidata korralikud tabamused, aga puhtalt löökide tihedust vaadates annaks praegu pigem eelise Moisarile. Kohtunikke ootab ees üks paras pähkel, kui see matš nende kätesse läheb.

Gunnar Leheste: Kolmandas raundis nokaudi lõhna enam tunda ei olnud. Võitlus oli palju võrdsem. Kas Moisar hoidis jõudu hilisemaks või ongi see see punkt, kus Arro peaks ohjad enda kätte võtma?

Gunnar Leheste: Moisar otsis teise raundi lõpus väga selgelt nokauti ja lõi Arro ka korraks kõikuma. Ütleme nii, et lõpukell päästis praegu Arro.

Gunnar Leheste: Esimene raund läbi. Moisar vajus raundi lõpus korra tasakaalust välja nööridesse, aga raske hinnata, kas see oli Arro tugeva löögi või millegi muu tõttu. Tunda on, et Mirkko on valinud sellise tempo, millega matš enne kaheksanda raundi lõppu ära lõpetada.

Gunnar Leheste: Ongi käes õhtu üks oodatumaid hetki. Moisar vs Arro. Mirkko tuli üllatuslikult ringi ilma taustamuusikata. Sellist pulli tihti ei näe. Aga ju mees teab, mida mees teeb.

Gunnar Leheste: Kohtunike ühehäälse otsusega kuulub võit Rain Karlsonile!

Gunnar Leheste: Viimane raund on algamas. Ukrainlane veritseb kõvasti, aga võitleb visalt. Neljanda raundi lõpust on ta Karlsonit kimbutanud selliste seeriatega, et eestlane on kohati isegi päris hädas.

Gunnar Leheste: Ukrainlasel on alates esimese raundi lõpust suu verd täis, mis talle silmnähtavalt ebamugavust tekitab. Tundub, et Karlson on tänu sellele ka tempot juurde pannud. Teine vaheaeg ning taaskord on lisaks nurgatreeneritele ukrainlase juures ka doktor Kalle Põder.

Gunnar Leheste: Rain Karlson hakkab kohe püüdma oma viiendat võitu, vastaseks 45-aastane ukrainlane Igor Pylypenko. Loe matši eellugu: http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/video-rain-karlson-kohtub-warrior-fightil-45-aastase-ukrainlasega-kes-on-83-protsenti-oma-matsidest-kaotanud?id=81767149

Gunnar Leheste: Kindel punktivõit Themasele! Intervjuus Delfi TV-le tunnistas Hendrik, et otsis juba esimesest raundist peale nokauti, sest tundis, et vastasel on hirm naha vahel.

Gunnar Leheste: Kolm korda saatis Themas vastase kolmandas raundis nokdauni, aga otsust kuuleme siiski kohtunikelt... Moldovlasel pole näol enam sisuliselt ühtegi kohta, mis poleks verine, seega kummaline, miks kohtunik tal kõigil kordadel edasi võidelda üldse lubas.

Gunnar Leheste: Järgmisena on publikul jälle, kellele kaasa elada. Hendrik Themas (9 võitu, 6 KO, 6 kaotust) tuleb kikkpoksiringi moldovlase Aleksei Kulitškovi (2 võitu, 1 kaotus) vastu.

Gunnar Leheste: Kuuenda raundi nokaudiga võit läheb venelasele Аbdula Abdurahmanov. Esimene matš täna, kus lõpukella ära ei oodata.

Gunnar Leheste: Järgmisena on ringis venelane Abdula Abdurakhmanov (10 võitu, 8 nokaudiga, 1 viik) ja poolakas (1 võit, 6 kaotust, 3 neist nokaudiga). Matši pikkus 8 raundi.

Gunnar Leheste: Viimases raundis ärkas Karlson taas üles ja oli võitluses sees. Kohtunike otsus: 40:37, 39:37, 40:37 võit Karlsonile!

Gunnar Leheste: Nagu karta oligi, on Ainar kolmandast raundist alates palju passiivsemaks jäänud. Selle raundi võitis kahtlemata ukrainlane, kes sai mõned päris head tabamused kirja ega näita veel sugugi väsimuse märke. Üks raund veel jäänund.

Gunnar Leheste: Esimese raundi põhjal tunduvad täiesti võrdsed vastased. Passiivsuse üle selles matšis kurta ei saa. Tunub, et Karlson on väheke puhtamalt tabanud seni.

Gunnar Leheste: Oma karjääri teiseks profimatšiks on ringi tulemas Ainar Karlson, kel vastaseks debüüti tegev ukrainlane Nikita Nesterenko. Karlson ütles enne matši, et on väga palju tööd teinud selle nimel, et ka neljas raund võhma poolest vastu pidada, kui matš nii kaugele peaks minema.

Gunnar Leheste: Kohtunike ühehäälse otsusega läheb võit Alar Hutrovile! https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=213307

Gunnar Leheste: Kaks raundi kolmest läbi. Taaskord lipsas sisse üks pikk passiivne periood, kus maas lamanud leedulane ootas, kuni püsti seisev Hutrov talle peale lendab, et ta haardesse võtta. Paari head lööki siiski nägime, rohkem Hutrovi esituses.

Gunnar Leheste: Esimene raund kahjuks midagi erilist ei pakkunud. Hutrov sai vastase paarikümneks sekundiks pikali ja talle mõned löögid pähe lajatada, aga enamus viieminutilisest raundis vaid üritati teineteist pikali saada.

Gunnar Leheste: Kolmas matš... Alar Hutrov, kel kirjas 2 võitu ja 1 kaotus, astub Leedu vabavõitleja Zygimintas Linauskase (2 võitu, 2 kaotust, 1 viik). Hutrovi viimane matš mullu aprillis Xplosionil lõppes teise raundi kaotusega, seega oleks tartlasel äärmiselt tähtis siit positiivse laenguga koju minna.

Gunnar Leheste: Kohtunike otsusega 2:1 läheb võit ukrainlasele Dmitri Kostenkole. Mac Ojasmaa profidebüüt algab paraku kaotusega, kuigi mitte kõige hullema kaotusega, kui üks kohtunik teda võidu vääriliseks pidas.

Gunnar Leheste: Kolmandas raundis pani ukrainlane tempo korralikult peale, aga ega Ojasmaa ka ainult kaitsesse istuma jäänud. Veidi sai punktiarvetki suurendada, aga ukrainlasele peaks punktidega ikka kindel võit tulema. Löögid on oluliselt täpsemad ja tugevamad.

Gunnar Leheste: Ojasmaa elas esimese raundi kenasti üle, aga on näha, et oma kogenematuse pealt tal väga palju võimalusi täna pole. Ukrainlane käis korra põrandal pikali, aga see oli pigem libastumine.

Gunnar Leheste: Nüüd siis ka esimene eestlane ringis. Profidebüüti tegev Mac Ojasmaa, kes muidu tegeleb amatöörtasemel kikkpoksiga ja on alles hiljuti poksitreeningutega alustanud, võitleb 39-aastase ukrainlase Dmitri Kostenko (6 kaotust, 1 viik) vastu.

Gunnar Leheste: Esimese soojendusmatši võitjaks tunnistatakse kohtunike ühehäälse otsusega 17-aastane soomlane Elias Okkonen.

Gunnar Leheste: Esimesena on ringi -57 kg kaalu mehed - soomlane Elias Okkonen, kes pidanud vaid ühe profimatši ja selle ka võitnud. Tema vastasel Vladislavs Davidaitisel (Läti) on 2 võitu ja 6 kaotust.

Gunnar Leheste: Üritus on algamas!

Gunnar Leheste: Ajakava on ilmselt natuke nihkes, sest rahvast hakati alles 10 minutit tagasi sisse laskma. Hoiame teid arengutega kursis!