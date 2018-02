FOTOD JA VIDEOD | Pärnu "Purustaja" tutvustas oma vormi Fightlandi pressikonverentsil, väljakutsuja Kaijo Nurmsoo kohale ei ilmunud

Tallinna vanalinnas toimus täna 23. veebruaril aset leidva Keila Fightlandi võitlusürituse esimene pressikonverents. Korraldajate plaan oli panna teineteisega tõtt vaatama sotsiaalmeedias kõvasti kraaklenud Romet Reilson alias "Purustaja" ning tema väljakutsuja Kaijo Nurmsoo.

Viimane paraku kohale ei tulnud, sest viibib kuni ürituse ametliku kaalumiseni Soomes. "Kahju, et ta kohale ei saanud tulla. Oleks tahtnud näha," lausus Reilson Delfile. "Olen tema jaoks valmistunud, tegelenud mitmekülgsete treeningutega. Luban, et see fight ei lähe kohtunike kätesse."

Matš saab toimuma kaalukategoorias -75 kg ja MMA reeglitega (kolm viieminutilist raundi).

Reilsoni ja Nurmsoo saaga sai alguse mullu juulis Delfi TV-s ilmunud videoloost "Taipoksija, kes pole ühtegi matši kaotanud", kus Romet teatas, et kodulinnas Pärnus talle enam vastaseid ei jagu. Sellest avaldusest võttis tuld Nurmsoo, kes vaid mõne päeva möödudes Facebookis kirjtuas: "Avalik pöördumine Romet Reilson Purustaja poole! Vastus Purustajale seoses sinu intervjuuga. Nimelt räägid, et sulle pole vastast Pärnus? Mina nii ei arva ja seetõttu kutsun su välja: võitleme ükskõik, mis reeglite järgi - ilma kinnasteta-MMA kinnastega ükskõik kus!"

Sõnasõnad jätkus senikaua kuni Nurmsoo ühel treeningul üles võetud videos teatas, et kavatseb Reilsonile ringis uue hüüdnime panna - "Purustatud"!

Õhtu peamatšiks on Hendrik Themase kohtumine Londonis elava marokolase Said Abeliga (K-1, 3x3 min, 77 kg). Ringi tuleb ka hiljuti Taimaal vägeva võidu saanud Maikel Astur, kelle vastaseks on Keilas teine Eesti võitleja Serafin Gerzun (80 kg). Toimub ka nelja mehe turniir, kus poolfinaalides lähevad vastamisi Tarmo Kõrs ja lätlane Nikita Leškovitš ning Sergei Makejev ja Marko Šults.

Vaata intervjuud Romet Reilsoniga!

Ürituse promootor Mirkko Moisar selgitab, miks ta Reilsoni ja Nurmsoo matši korraldada võttis:

Live-ülekanne pressikonverentsilt: