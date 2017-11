FOTOD JA VIDEO | Tippvormis võitlejad laupäeval toimuva Number One Fight Show kaalumisel

Foto: Number One Fight Show

Täna toimus Hiltoni hotelli konverentsikeskuses Number One Fight Show ametlik kaalumine. Liialdamata võib öelda, et nähtavatel piltidel on mehed absoluutses tippvormis - paljud neist päevade viisi tööd teinud ja nälginud, et vastasega kokkulepitud kaalu mahtuda.